V obrazložitvi je žirija festivala, ki je potekal od 11. novembra do 7. decembra, zapisala, da film izpostavi vrednost prijateljstva in potencial, ki se razvije, ko otroci med seboj sodelujejo. "S privlačnim scenarijem in ustrezno glasbo film posreduje sporočilo, da ne smemo nikoli obupati in se boriti do konca, tudi ko se tisti, ki so proti nam, zdijo nepremagljivi," je med drugim ocenila. preber ...