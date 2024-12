Trump bi prvi dan prevzema oblasti ukinil pravico do državljanstva z rojstvom v ZDA SiOL.net Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump vztraja, da bo že prvi dan prevzema oblasti 20. januarja prihodnje leto ukinil avtomatično pravico do državljanstva z rojstvom v ZDA, poročajo ameriški mediji. Vendar bi za to moral iti proti ustavi, saj njen 14. amandma to pravico zagotavlja.

