Tovornjaku razneslo pnevmatiko, nato trčila štiri vozila 24ur.com V torek se je na avtocesti pri Ravbarkomandi zgodila prometna nesreča. Policisti so ob prihodu na kraj ugotovili, da je zaradi prometne nesreče že nastal daljši zastoj iz smeri Unca proti Postojni. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče so ugotovili, da so bili v prometni nesreči udeleženi štirje osebni avtomobili in eno tovorno vozilo.

