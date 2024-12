Tovornjaku razneslo pnevmatiko, trčili štirje vozniki avtomobilov #foto SiOL.net O prometni nesreči, ki se je zgodila v torek zvečer okoli 20. ure na primorski avtocesti pri Ravbarkomandi, so s koprske policijske uprave sporočili več podrobnosti. Udeleženi so bili vozniki štirih osebnih vozil in voznik tovornjaka s priklopnikom, ki mu je razneslo sprednjo desno pnevmatiko. V bolnišnco so odpeljali dve osebi, zapora avtoceste pa je trajala skoraj do polnoči.

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Tadej Pogačar

Anže Kopitar

Boštjan Poklukar

Janja Garnbret