V podjetju Celica, ki ji je Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke odredila nadomestno shranjevanje vzorcev tkiv in celic družbe Biobanka, znova opozarjajo, da za to nimajo zmogljivosti in da je odločba agencije neizvršljiva. Izvršba s prisilitvijo, ki jo je zoper Celico sprožila JAZMP, pa lahko vodi do zloma družbe, opozarjajo.