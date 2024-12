Od propada Biobanke je že nekaj mesecev in še vedno ni popolnoma jasno, kdo bo v hrambo prevzel vzorce celic in tkiv. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke vztraja, da vzorci ostanejo pri družbi Celica, kjer pravijo, da zmogljivosti za hrambo nimajo. Starši otrok se zavzemajo, da hrambo prevzame javna institucija s sedežem v Sloveniji. Upajo na čimprejšnjo rešitev.