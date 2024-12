Houston premagal Golden State po skoraj petletni suši RTV Slovenija Zaključni turnir NBA-pokala v Las Vegasu sta si priigrala še Houston in Atlanta. Rocketsi so z 91:90 ugnali Golden State, Hawksi pa so s 108:100 presenetili New York. Polfinale je na sporedu v noči na nedeljo.

