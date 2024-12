Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegova ekipa Dallas Mavericks ne bosta zaigrala v polfinalu pokala NBA. V polfinale tega tekmovanja, ki poteka sredi rednega dela sezone severnoameriške lige NBA, so napredovali košarkarji Oklahoma City Thunder. Gromovniki so na tekmi doma premagali goste iz Teksasa s 118:104. Najboljši član domače ekipe je bil kanadski zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander ...