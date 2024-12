Piše: STA, C. R. Bolgarija in Romunija sta danes pozdravili odločitev notranjih ministrov članic EU o odpravi nadzora na mejah z njima. V skupnem sporočilu za javnost sta menili, da gre za zgodovinsko odločitev in poudarili, da je bil to njun ključni cilj od vstopa v EU leta 2007. Odločitev so pozdravili tudi v Evropski komisiji in madžarskem predsedstvu Sveta EU. Za romunskega predsednika Klausa ...