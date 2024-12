Romunija in Bolgarija v »schengenski družini« Primorski dnevnik V zgodovinskem trenutku, ko vse več članic Evropske unije zaostruje nadzor na notranjih mejah ter imamo ministre oz. podpredsednike vlade, kot je italijanski Matteo Salvini, ki propagandno pozivajo k popolni zamrznitvi schengna, je še toliko bolj odmevna odločitev notranjih ministrov držav članic EU, ki so včeraj dejansko izrekli dobrodošlico Romuniji in Bolgariji v »schengensko družino«. Včeraj s ...

