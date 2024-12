Predlogu novele zakona o popoplavni obnovi se nasmiha enotna podpora SiOL.net Državni zbor je danes obravnaval predlog novele zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, s katerim bi po navedbah vlade optimizirali izvajanje ukrepov v okviru popoplavne sanacije. Podporo so mu napovedali v vseh poslanskih skupinah, so pa v opoziciji ob tem opozorili na po njihovih besedah prepočasno obnovo, neskladno z obljubami vlade.

