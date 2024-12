Sprejetje zakona o Tešu zaznamovala 'reklama Janševe knjige' 24ur.com Nenavadno - tako bi lahko povzeli sejo v državnem zboru. Na seji se je namreč vnel spor zaradi knjige Budnica Janeza Janše. SDS-ov poslanec je knjigo kar med sejo kazal kameram, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič pa je po dveh pozivih, naj knjigo umakne in naj ne dela reklame, poslancu izrekla dva opomina in sejo prekinila. Na seji so sicer koalicijski poslanci sprejeli zakon s k...

Sorodno































Omenjeni Janez Janša

SDS

Termoelektrarna Šoštanj

Velenje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tim Mastnak

Kristijan Kamenik

Robert Golob

Gloria Kotnik