Aleksander Merlo prejel priznanje za življenjsko delo Primorske novice Na zdravniški zbornici so na sredini slavnostni prireditvi posameznikom in skupinam, ki so s svojim predanim delom in prizadevanji pomembno prispevali k ugledu zdravništva ter razvoju stroke doma in v tujini, podelili odličja. Najvišja priznanja za življenjsko delo Hipokratova odličja so prejeli Aleksander Merlo, Zvonka Zupanič Slavec in Marko Noč.

