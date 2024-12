ZNP podelilo novinarske nagrade za leto 2024 Radio Ognjišče Združenje novinarjev in publicistov je podelilo priznanja Boruta Meška. Novinar in publicist Peter Colnar je prejel priznanje za življenjsko delo. Priznanje za obetavno novinarko je prejela novinarka spletne Nove24TV Tanja Brkić, za posebne novinarske dosežke pa novinar in urednik Planet TV Peter Avsenik, so sporočili iz združenja. Vsem prejemnikom iskreno čestitamo.



