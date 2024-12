132. redna seja Vlade Republike Slovenije Vlada RS Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o financiranju občin, s katerim zagotavlja sistemske rešitve za kritje dodatnih stroškov občin in izhodišča za pripravo predlogov zakonov glede romske tematike. Seznanila se je tudi s Seznamom upravičencev do osmega sklopa predplačil za obnovo stanovanj zaradi poplav in plazov iz avgusta 2023.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tim Mastnak

Kristijan Kamenik

Luka Dončić

Gloria Kotnik