V kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba so še sredi oktobra napovedovali, da bodo v kratkem v parlamentarni postopek vložili predlog zakona o drugem bloku jedrske elektrarne Krško (JEK2), zdaj pa so načrt opustili. »Priprava zakona trenutno ne poteka v obliki, kot je bila prvotno načrtovana,« so nam pred dnevi potrdili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE).