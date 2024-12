Žakelj kritiziral Center za varovanje in zaščito, a pohvalil delo Policije 24ur.com Na Komisiji DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb so obravnavali dopis policista, ki je bil v ekipi varnostnikov tožilke, ki se je zaradi nezaupanja odpovedala varovanju. Po besedah predsednika Knovsa Janeza Žaklja je policist potrdil njene navedbe o zlorabi prikritih metod dela. Mreža naj bi segala v sam vrh Policije. Pohvalil pa je delo Policije, ki je v primeru nedavnega umora na Brdu...

