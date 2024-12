Hude obtožbe glede delovanja Centra za varovanje in zaščito Radio Ognjišče V oddaji Tarča na Televizija Slovenija so bile predstavljene dodatne podrobnosti o domnevnih nepravilnostih in zlorabah v Centru za varovanje in zaščito (CVZ), ki jih je komentirala dobra poznavalka novinarka Večera dr. Damjana Žišt.



Sorodno



























































































Omenjeni Večer Najbolj brano Osebe dneva Ema Klinec

Žan Kranjec

Robert Golob

Ilka Štuhec

Salome