»Na začetku me ni. A ko ni groba, to mi ne da miru« Maribor24.si Pred preiskovalno komisijo DZ so zaslišali še dve priči, ki si želita izvedeti resnico o hčerki oziroma sestri dvojčici.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tim Mastnak

Kristijan Kamenik

Robert Golob

Gloria Kotnik