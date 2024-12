Dosje ukradeni otroci: predsednica komisije Alenka Jeraj opozarja, da prihajajo pomanjkljivi podatki Demokracija Piše: C. R. Preiskovalna komisija o domnevno ukradenih otrocih po doslej zbrani dokumentaciji in zaslišanju 16 prič ugotavlja pomanjkljivosti oz. nepopolnosti v zabeleženih podatkih bolnišnic in statističnega urada. V začetku leta načrtujejo nov sklop zaslišanj, med drugim zdravnikov, babic, administratorjev. Do poletja bi lahko sledilo vmesno poročilo. Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju

