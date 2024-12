V Tarči o varovanju tožilke, ki preganja domnevne člane Kavaškega klana Slovenske novice V Tarči so razkrili dokumentacijo, fotografije dokazov, izjave prič in zapisano izpoved tožilke, ki preganja domnevne člane Kavaškega klana in obtožuje policijo nezakonitega tajnega opazovanja in nezakonitega zbiranja podatkov.

