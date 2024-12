Poslanci prepoznali nujnost prehodnega zakona o izstopu iz premoga v Šaleški dolini Vlada RS Na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo smo zadovoljni, da so poslanci podprli prizadevanja vlade ter preprečili najslabši možen scenarij, ki bi brez ukrepanja sledil v Šaleški dolini. Prehodni zakon bo težko popravljive in nevzdržne posledice za dolino preprečil. Upamo, da bo to prepoznal tudi Državni svet kot branik socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov.

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Boštjan Poklukar

Robert Golob

Ilka Štuhec

Nataša Pirc Musar