Otroke iz porodnišnic kradli tudi po osamosvojitvi Slovenije? Natalija Franko o bratu, ki je bil rojen leta 1995 v Novem mestu Demokracija Piše: Moja Dolenjska V sredo je v državnem zboru potekala seja preiskovalne komisije o primerih ukradenih otrok iz slovenskih porodnišnic med letoma 1965 in 1991. Na seji je pričala sestra ukradenega otroka z Dolenjske Natalija Franko. Prepričana je, da je njen brat, rojen 1995, za katerega so v porodnišnici rekli, da je umrl, živ. Želi si, da se odprejo arhivi in da se izve resnica o domnevno umr ...

Sorodno