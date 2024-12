V živo: Nika Prevc zablestela že na treningu, kako bo v kvalifikacijah? Sportal Smučarske skakalke so zbrane na drugi postojanki svetovnega pokala v Džangdžjakovu na Kitajskem, kjer bosta konec tedna na sporedu dve posamični tekmi. Trenutno potekajo kvalifikacije za sobotno tekmo, slovenske barve pa zastopa peterica skakalk, Nika Prevc, Ema Klinec, Nika Vodan, Taja Bodlaj in Tina Erzar. Tekmovalke so pred tem že opravile s treningom, kjer je bila naša Nika Prevc druga. Najbol...

