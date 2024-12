Posilstvo v Ljubljani: Maročana dobila zaporno kazen ter kasnejši izgon 24ur.com Ljubljansko okrožno sodišče je zaradi posilstva, ki se je zgodilo 1. novembra lani na Metelkovi ulici v Ljubljani, na sedem let zapora in pet let mladoletniškega zapora ter kasnejši izgon iz države obsodilo državljana Maroka. Kot dodaja, sodba še ni pravnomočna, je pa sodišče za oba podaljšalo pripor.

