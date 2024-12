Posilstvo: migranta obsojena na zaporne kazni in izgon Demokracija Piše: Moja Dolenjska Ljubljansko okrožno sodišče je zaradi posilstva, ki se je zgodilo 1. novembra lani na Metelkovi ulici v Ljubljani, na sedem let zapora in pet let mladoletniškega zapora ter kasnejši izgon iz države obsodilo državljana Maroka, poroča časnik Dnevnik. Po neuradnih informacijah Dnevnika je sodišče na prvi stopnji obtoženega Tahirja Tarzo obsodilo na sedem let zapora, ki mu bo

