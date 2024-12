V Dubaju razkrili izredne pametne telefone in brezžične slušalke Računalniške novice Podjetje Huawei Business Group (CBG) je v okviru dogodka »Unfold the Classic« razkrilo težko pričakovane pametne telefone in brezžične slušalke. V Dubaju razkrili izredne pametne telefone in brezžične slušalke objavljeno na Računalniške novice.

Sorodno