Z novostmi Huawei potrjuje vodilno vlogo na trgu zabavne elektronike. Podjetje je zavezano nenehnim inovacijam in zagotavljanju digitalnih tehnologij ljudem, družinam in podjetjem. V želji, da bi ustvarili še bolj dovršene in inovativne izdelke, so osredotočeni na tehnološki napredek in zavezani naložbam v raziskave in razvoj. Predstavljeni celoviti nabor novih vodilnih izdelkov predstavlja novo d ...