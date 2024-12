V Italiji strožje kazni za cestnoprometne prekrške RTV Slovenija V Italiji so začele veljati strožje kazni za kršitelje cestnoprometnih predpisov. Med drugim so zaostene kazni zaradi vožnje pod vplivom mamil in alkohola, uporabe telefonov med vožnjo in prekoračitve hitrosti ter za tiste, ki na cesti zapustijo žival.

Sorodno