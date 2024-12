V Italiji začele veljati strožje kazni za kršitelje cestnoprometnih predpisov SiOL.net V Italiji so začele veljati strožje kazni za kršitelje cestnoprometnih predpisov. Med drugim še posebej zaostrujejo kazni zaradi vožnje pod vplivom drog in alkohola, uporabe mobilnih telefonov med vožnjo in prekoračitve hitrosti ter za tiste, ki na cesti zapustijo žival.

