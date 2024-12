V Pomurju štiri nesreče, v eni so potniki utrpeli telesne poškodbe Vestnik Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali tri kazniva dejanja, dve kršitvi javnega reda in miru, štiri prometne nesreče ter dve povoženji divjadi.





