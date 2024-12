V preteklem dnevu so pomurski policisti obravnavali šest prometnih nesreč, v katerih je nastala materialna škoda, pet kaznivih dejanj, osem kršitev javnega reda in miru, dve nesreči pri delu, prijeli 16 tujcev, ki so v Slovenijo vstopili na nedovoljen način, tri poškodbe na parkirnih prostorih in dve povoženji divjadi.