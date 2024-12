Množičen pretep v Sežani Primorske novice Pred enim od gostinskih lokalov v Sežani se je danes okoli 4. ure zjutraj odvil množičen pretep. V njem je bilo udeleženih 15 do 20 oseb, starih od 17 do 41 let. Koprski policisti še preiskujejo okoliščine pretepa.

Sorodno



















Najbolj brano Osebe dneva Ema Klinec

Anamarija Lampič

Jakov Fak

Anže Lanišek

Domen Prevc