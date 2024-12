V nedeljo ponoči je pred gostinskim lokalom v Sežani prišlo do pretepa. Policijska uprava Koper, ki je bila o dogodku obveščena nekaj po 4. uri, je pojasnila, da naj bi se pretepalo celo od 15 do 20 oseb. Nekatere od teh naj bi s kraja odšle še pred prihodom policistov. Ugotovili so identiteto 12 udeleženih, ki so bili stari od 17 do 41 let. Vsi so bili slovenski državljani doma iz območja Pivke, ...