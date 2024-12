Pijana in brez vozniškega dovoljenja vozila neregistriran avto N1 Policisti so v petek na območju Sevnice ustavili voznico, ki je vozila neregistriran avto, brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Za vse kršitve je predpisana globa v skupni višini 1.720 evrov.

