Zaščitimo živali – naj bodo prazniki brez pirotehnike! Vlada RS Uporaba pirotehničnih sredstev v prazničnem času po nepotrebnem vznemirja živali ter in jim povzroča strah, tesnobo in trpljenje. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato pozivata vse, naj se vzdržijo uporabe kakršnih koli pirotehničnih sredstev in s tem prispevajo k dobremu počutju živali.

Sorodno Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Boštjan Poklukar