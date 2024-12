'Luka je tipični Srb, ok, ni Srb, temveč Slovenec. To je vse isto ...' 24ur.com Po impresivni zmagi košarkarjev Dallasa minulo noč po slovenskem času na gostovanju pri večkratnih prvakih lige NBA Golden State Warriors (143:133), na kateri je z 80. trojnim dvojčkom v karieri (45 točk, 13 podaj in 11 skokov) blestel slovenski košarkarski as Luka Dončić, je v pogovoru z novinarji "zablestel" še eden od staroselcev v vrstah bojevnikov Draymond Green, ki je očitno zamešal določen...

