Dončić z 80. trojnim dvojčkom popeljal Dallas do zmage v Kaliforniji Primorske novice Slovenski košarkarski zvezdnik lige NBA Luka Dončić je s svojimi Dallas Mavericks gostoval v San Franciscu in slavil zmago s 143:133 nad domačimi Golden State Warriors. Dončić je blestel s trojnim dvojčkom s strelskim rekordom sezone. Petindvajsetletnik je k zmagi Dallasa prispeval 45 točk, 13 podaj in 11 skokov za 80. trojni dvojček kariere.

