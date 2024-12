Blažič: Iz tekme v tekmo dobivam vse več klicev za vstopnice 24ur.com Košarkarji Cedevite Olimpije so težje od pričakovanj prišli do svoje sedme zaporedne zmage v vseh tekmovanjih. Na zadnjem gostovanju minuli konec tedna v Zagrebu v Ligi ABA so namreč varovanci Zvezdana Mitrovića šele v končnici obračuna strli odpor žilave Cibone, ki je klonila s 75:66. Zmagoviti niz Ljubljančanov se tako nadaljuje, kar je odlična popotnica pred sredino tekmo evropskega pokala pro...

Sorodno















Omenjeni Cedevida Olimpija

Cibona

Ljubljana

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Janez Janša

Klemen Boštjančič