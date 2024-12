Blažič: Pokazala se je utrujenost po vseh težkih tekmah 24ur.com Zmagovalni niz Cedevite Olimpije se nadaljuje. Četudi so v sobotnem obračunu s Cibono pobudo sprva prepustili domačim, so v zaključku tekme Ljubljančani le prišli do težko priborjene zmage in v Zagrebu slavili s 75:66. V taboru zmajev so po sedmi zaporedni zmagi seveda zadovoljni, a zavedajo, da njihova igra ni bila idealna, kar pripisujejo zlasti utrujenosti.

