Janša o Nataši Pirc Musar: “Dejala, da ne bo molčala. Vendar je molčala, molči.” Demokracija Piše: Moja Dolenjska “Ko je Nataša Pirc Musar (NPM) postala predsednica Republike Slovenije, je dejala, da ne bo molčala. Pričakovanja so bila visoka. Vendar je molčala, ko so poslanci vlade RS prvič v zgodovini z glasovanjem odvzeli besedo poslancu opozicije in 200.000+ volivcem.” “Molčala je, ko so ukinili Muzej slovenske osamosvojitve. Nagradila pa je tiste, ki so se iz osamosvojitve od

Sorodno