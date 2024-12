Nagovor predsednice republike Nataše Pirc Musar v državnem zboru o stanju v družbi je bil kritičen tako do premierja Roberta Goloba kot tudi do predsednika največje opozicijske stranke SDS Janeza Janše. Zelo ostro se je odzvala na pozive o spodkopavanju pravne države in neodvisnih institucij. "Primerjati sodstvo z mafijo ali obtoževati policijo sodelovanja s kriminalnimi združbami je nedostojno, ...