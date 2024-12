Golobovi bi javnosti razkrili orožarske posle v času Janševega ministrovanja SiOL.net Poslanci Svobode Urška Klakočar Zupančič, Martin Premk in Branko Zlobko so v parlamentarni postopek vložili predlog zakona o zagotavljanju prostega dostopa do dokumentov o nedovoljeni trgovini z vojaškim orožjem in opremo v letih 1991–1994, ko je ministrstvo za obrambo vodil Janez Janša, poroča N1.

