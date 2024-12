Bodo dokumenti o trgovini z orožjem končno javni? 24ur.com Poslanci Svobode Martin Premk, Urška Klakočar Zupančič in Branko Zlobko so vložili predlog, da se umakne oznaka tajnosti iz dokumentov o nedovoljeni trgovini z orožjem med letoma 1991 in 1994. Predlagatelji so izpostavili dejstvo, da kljub vsem obravnavam na parlamentarnih komisijah in razpravah v javnosti zadeva še vedno ostaja brez epiloga.

Sorodno







Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Boštjan Poklukar

Janez Janša

Jelka Godec

Ksenija Klampfer