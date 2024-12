Množičen pretep na Krvavcu: šest poškodovanih, nanje so se spravili s steklenicami SiOL.net V noči na soboto se je na Krvavcu med dvema družbama, skupino iz Hrvaške, ki je bila na timbildingu, in skupino mladih, ki je praznovala 18. rojstni dan, vnel prepir, ki se je sprevrgel v fizični obračun, so poročali v oddaji Svet na Kanalu A. V množičnem pretepu je bilo po njihovih informacijah poškodovanih šest oseb.

