Policija preiskuje množičen pretep na Krvavcu SiOL.net Na Krvavcu se je v noči na soboto zgodil incident. Kot je v ponedeljek poročala POP TV, naj bi skupina mladih Slovencev napadla in brutalno pretepla skupino hrvaških gostov, med katerimi je bilo vsaj šest poškodovanih. Ob tem so se pojavili očitki glede ravnanja policije, policisti pa so postopke pojasnili na današnji novinarski konferenci.

