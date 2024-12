PRENOS V ŽIVO: Ambros Martin: Ko sem izvedel za Adžićev odhod, sem želel nemudoma priti v Ljubljano 24ur.com Rokometašice Krima Mercatorja so po odhodu Dragana Adžića v začetku tedna dobile novega trenerja. To je nihče drug kot trofejni španski strokovnjak Ambros Martin, ki bo na novinarski konferenci (ob 11.30 v živo na 24ur.com) spregovoril o prvih vtisih in ciljih do konca aktualne sezone.

