'Ko sem izvedel za Adžićev odhod, sem želel nemudoma priti v Ljubljano' 24ur.com Rokometašice Krima Mercatorja so po odhodu Dragana Adžića v začetku tedna dobile novega trenerja. To je nihče drug kot trofejni španski strokovnjak Ambros Martin, ki je na novinarski konferenci spregovoril o številnih temah in med drugim priznal, da si je na vsak način želel prevzeti vodenje dvakratnega evropskega klubskega prvaka.

Sorodno