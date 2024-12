Tiršek osmič najboljši med invalidi, Živa Lavrinc in Dejan Fabčič prvič RTV Slovenija Najboljši športniki iztekajočega leta med invalidi so strelec Franček Gorazd Tiršek, lokostrelka Živa Lavrinc in lokostrelska ekipa Lavrinc - Dejan Fabčič.

