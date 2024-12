Najboljši športniki invalidi leta 2024 so Tiršek, Lavrinc in Fabčič Svet 24 Najboljši športniki leta 2024 med invalidi so strelec Franček Gorazd Tiršek, lokostrelka Živa Lavrinc in lokostrelska ekipa Lavrinc - Dejan Fabčič. Priznanja za iztekajoče se leto so pri krovni organizaciji, Zvezi za šport invalidov - Paralimpijskem komiteju Slovenije podelili danes v Ljubljani.





